Jovem de 24 anos detido por tentar matar homem a tiro durante festa em bairro da Amadora

Um jovem foi detido, esta quinta-feira, por ser suspeito de tentar matar a tiro um homem num bairro da Amadora, em agosto de 2021.

O conflito entre a vítima, de 31 anos, e o agressor, de 24, começou na via pública onde decorria uma "festa", segundo o comunicado da PJ. O agressor terá abordado o homem alguns minutos depois de entrarem em discussão, momento em que foi alvejado a "curta distância com múltiplos disparos de arma de fogo".

A vítima foi abandonada na via pública e depois transportada a uma unidade hospitalar onde ficou internada em estado grave durante algum tempo.O agressor fugiu às autoridades depois do crime e acabou por ser detido no dia de ontem.O crime ocorreu num bairro social da Amadora "onde se tem verificado um acréscimo considerável de ocorrências criminosas, amiúde com recurso a armas de fogo, atentatórias da integridade física, da vida e do património de várias vítimas, residentes e não residentes no bairro".