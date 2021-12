Jovem de 25 anos morre colhido por comboio em Ermesinde

Vítima atravessava zona de passagem de peões e não se apercebeu da chegada da composição.

Um homem, com cerca de 25 anos, foi mortalmente colhido por um comboio na estação de Ermesinde ao final da manhã deste domingo.

A vítima atravessava uma zona de passagem de peões naquela estação quando foi violentamente colhida pela composição, que circulava em direção ao Porto. Segundo testemunhas no local, o jovem estaria de auscultadores a ouvir música e a mexer no telemóvel e não se terá apercebido que o comboio se aproximava nem terá ouvido os sinais sonoros.

O alerta foi dados cerca das 12 horas e o homem morreu no local. Quem se encontrava na plataforma ficou em choque com a violência do acidente. O corpo da vítima ficou totalmente desfigurado e só foi possível determinar o género através da identificação que a vítima trazia na mochila.

O corpo do jovem foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

No local estiveram os bombeiros e a PSP de Ermesinde.