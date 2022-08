Jovem de 25 anos morre em despiste de carro em Guimarães

Acidente provocou ainda dois feridos leves.

Um homem, com cerca de 25 anos, morreu no despiste de um carro, ontem à noite, na EN310, em Brito, Guimarães. O acidente provocou ainda dois feridos leves.

O alerta para o despiste foi dado às 23h49. No socorro estiveram os Bombeiros de Guimarães e das Taipas, bem como a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães. O cadáver do vítima mortal foi removido para o gabinete médico-legal da cidade-berço.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste mortal, ocorrido num local onde os moradores reclamam a colocação de lombas para moderar a velocidade de passagem das viaturas e evitar acidentes.