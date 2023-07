Jovem desaparecido desde domingo encontrado com vida dentro de água na Barrinha de Esmoriz

Tinha sido visto pela última vez no recinto onde se realizou um festival de música.

O jovem que estava desaparecido em Esmoriz desde a passada manhã de domingo foi encontrado com vida, esta quarta-feira, na Barrinha de Esmoriz.O rapaz estava consciente e, ainda na água, pediu socorro. Populares que estavam a passear nos passadiços acabaram por ouvir o pedido de socorro e alertaram as autoridades. O jovem de Guimarães está a receber tratamento médico por parte da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e vai ser transportado para uma Unidade Hospitalar.O rapaz tinha sido visto pela última vez no recinto onde se realizou um festival de música em Esmoriz, Ovar.Ao início da tarde desta quarta-feira, foram encontradas, as roupas e o calçado do jovem de 22 anos numa zona arborizada próxima da Barrinha de Esmoriz, junto à entrada sul do passadiço. A Polícia Judiciária foi acionada para o local para assumir a investigação do desaparecimento.