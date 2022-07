Jovem detido no aeroporto do Porto por tráfico internacional de droga

Droga, com o peso bruto de 1,270 quilos, foi adquirida na América do Sul.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 19 anos, no aeroporto do Porto, suspeito do crime de tráfico internacional de droga, tendo-lhe apreendido uma mala com "folhas de coca", proveniente da América do Sul, foi hoje anunciado.

A PJ esclarece em comunicado que, com a colaboração do Laboratório de Polícia Científica, dando seguimento à deteção de uma mala com produto de natureza vegetal, efetuada pela Autoridade Tributária e Aduaneira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, "realizou diligências de despistagem e identificação da substância, concluindo tratar-se de folhas de coca, procedendo à identificação e detenção de um jovem de 19 anos, indiciado pelo crime de tráfico internacional de estupefacientes, por via aérea".

Segundo a PJ, a droga, com o peso bruto de 1,270 quilos, foi adquirida na América do Sul, de onde o arguido é natural, tendo este entrado pelo aeroporto da região Norte de Portugal para se dirigir à sua área de residência, na Galiza, em Espanha.

O detido, estudante, sem antecedentes criminais, foi presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.