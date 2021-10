Jovem detido por agressão a agentes da PSP durante roubo em Oeiras

Homem ficou sujeito a termo de identidade e residência depois de ter comparecido no Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras.

Um homem de 26 anos foi detido pela PSP de Lisboa na União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo por suspeitas de agressão a polícias no passado dia 7 de outubro.Depois de se deslocarem para um ocorrência de furto em Miraflores, os agentes da Polícia de Segurança Pública depararam-se com o homem a roubar bens de um estabelecimento.Ordenaram que o suspeito parasse com o roubo, mas este insurgiu-se contra os Polícias e investiu contra um deles provocando a sua queda.Em comunicado, a PSP refere que "através do uso da força e meios estritamente necessários, manietaram o suspeito dando voz de detenção ao mesmo".O homem ficou sujeito a termo de identidade e residência depois de ter comparecido no Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras.