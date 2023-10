Jovem encontrada morta na Moita estava sinalizada na escola por motivos de saúde mental

Pai da jovem disse que tentou ligar-lhe, mas esta tinha o telefone desligado.

"Era muito extrovertida": Pai de jovem encontrada sem vida na Moita recorda a filha e descreve dia da morte

Lara Gonçalves, de 17 anos, foi encontrada morta em casa, esta manhã, pela avó, em Fonte da Prata, Alhos Vedros, Moita. A menor estava no chão, de barriga para baixo, ensanguentada.As circunstâncias da morte levantaram dúvidas e, por isso, a PJ foi acionada e está a cargo da investigação. Ao que oapurou, a jovem estava sinalizada pela escola por problemas de saúde mental.Populares e amigos relataram aoque o quarto da menina era vigiado por câmaras devido ao problemas do foro mental. Umas das câmaras foi econtrada no lixo, partida.O óbito foi declarado no local pela VMER.Nuno Gonçalves, o pai da jovem, disse aoque logo pela manhã recebeu uma chamada da filha, que se mostrava desassossegada, a dar conta de barulho à porta de casa. Mais tarde, a mãe recebeu um telefonema da diretora de turma de Lara a informar que esta tinha faltado à primeira aula."Quando soube, comecei a tentar ligar à miúda, mas ela tinha o telefone desligado", afirmou Nuno.Nuno pediu à avó da Lara que fosse a casa verificar se estava tudo bem com a jovem. A mulher acabou por encontrar a menina de 17 anos morta.Questionado sobre a filha, Nuno descreveu Lara como "uma menina muito extrovertida" e "alegre".