Jovem esfaqueado após desentendimento em Vila do Conde

Vítima foi transportada pelos bombeiros de Vila do Conde ao hospital da Póvoa de Varzim com ferimentos ligeiros.

Um jovem de 22 anos foi esfaqueado esta segunda-feira à noite junto à doca de peixe de Vila Chã, em Vila do Conde.Vítima e agressor desentenderam-se ao início da tarde. O jovem terá andado à procura do outro homem com duas facas. Já à noite, o agressor encontrou o jovem com amigos e esfaqueou-o com três facadas.Foi transportado pelos bombeiros de Vila do Conde ao hospital da Póvoa de Varzim com ferimentos ligeiros. Está fora de perigoO agressor, que se colocou em fuga, já foi detido pela PSP.