Jovem estrela do TikTok mata amiga a tiro por "acidente"

Mary alega que não sabia que a pistola que apontou à amiga estava carregada.

Mary Anne Oliver-Snow, jovem famosa no TikTok, rede social onde é conhecida por yandere.freak, foi formalmente acusada pela morte de uma amiga, Helen Rose Hastings. Mary, de 23 anos, apontou e disparou uma arma contra Helen. Diz que o disparo foi feito "por acidente": alega não saber que a arma estava carregada.

A norte-americana está acusada de homicídio por negligência. Segundo os documentos judiciais, citados pelo Daily Star, Mary convidou Helen e outro amigos para a sua luxuosa casa em Houston, no Texas. Após algumas bebidas, a anfitriã da festa apareceu com uma arma, que disse ter sido deixada pelo namorado. Foi essa arma que Mary acabou por apontar e disparar, matando Helen.

A mulher saiu da prisão após pagar uma fiança de cerca de 15 mil euros. Segundo a polícia, tem cooperado com as autoridades no caso e ficou em choque com a morte da amiga.