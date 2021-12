Jovem ferido com gravidade em despiste contra pilar em Valongo

Vítima, de 24 anos, foi levada ao Hospital de S. João, no Porto.

Um homem de 24 anos sofreu ferimentos graves no despiste do carro em que seguia, que embateu num pilar de um viaduto, esta manhã, na rua Dr. Mário Cal Brandão, em Valongo.

O alerta para o acidente, junto à estação ferroviária de Suzão, foi dado às 06h47. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Valongo, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João e pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo. Foi estabilizada e transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.