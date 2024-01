Jovem gravemente ferida após ter sido arrastada por onda na Nazaré

Pai da jovem lançou-se à água para a resgatar.

Uma jovem ficou gravemente ferida, este domingo, após ter sido arrastada por uma onda junto ao molhe sul do porto da Nazaré enquanto passeava com a família.Na sequência de um alerta recebido pelas 17h38, através do número de telefone de emergência, a informar que uma pessoa teria sido arrastada por uma onda, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré e tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM.À chegada ao local, constatou-se que a vítima, uma jovem de 24 anos, teria caído à água e estava a ser arrastada por uma onda, tendo um familiar entrado na água para a tentar socorrer, ficando também em dificuldades. Os tripulantes da Estação Salva-vidas procederam de imediato ao resgate das duas vítimas e, durante o transporte para a Estação Salva-vidas da Nazaré, efetuaram manobras de reanimação à jovem que entrou em paragem cardiorrespiratória, revertendo a situação. A outra vítima, um homem com 59 anos, que apresentava sinais de hipotermia, foi assistido pelos elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré na Estação Salva-vidas.Fonte da Autoridade Marítima Nacional afirmou aoque as vítimas foram posteriormente transportadas pelos elementos do INEM para uma unidade hospitalar.O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares das vítimas.O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.