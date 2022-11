Jovem grávida de seis meses e namorado morrem esmagados por pedra em Esposende

Casal encontrava-se a dormir e teve morte imediata na sequência de um deslizamento de terras.

Susana Gonçalves, de 22 anos, estava grávida de 6 meses e dormia com o namorado, Fábio David, da mesma idade, num quarto do 1º andar de uma moradia localizada na Rua Artur Barros Lima, em Palmeiras de Faro, Esposende, quando, na sequência de um deslizamento de terras, foram atingidos por uma pedra de grande porte. O casal teve morte imediata.Na habitação, composta por uma cave, rés do chão e 1º andar, estavam outros quatro familiares de Susana. A mãe, de 40 anos, o companheiro desta, de 50, e os irmãos, de 2 e 12 anos, escaparam ilesos. A família ficou em estado de choque e necessitou de apoio dos psicólogos do INEM.Saiba mais no site do Correio da Manhã