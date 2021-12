Jovem inconsciente após troca de agressões junto à zona de bares da Universidade do Minho em Braga

Jovem, que apresentava sinais de hipotermia, foi depois encaminhado pelo INEM, em estado grave, para o hospital de Braga.

Um jovem foi encontrado inconsciente na madrugada desta quarta-feira junto à zona de bares da Universidade do Minho, em Braga.O alerta foi dado pelas 01h40 por populares que passavam no local e que alertaram o 112.A vítima apresentava várias escoriações, tanto na cara como nas mãos, devido a troca agressões que envolveram uma outra pessoa, entretanto já identificada pela PSP.O jovem, que apresentava ainda sinais de hipotermia, foi depois encaminhado pelo INEM, em estado grave, para o hospital de Braga. Desconhece-se, para já, se a vítima teria mais alguns ferimentos no resto do corpo.