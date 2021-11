Jovem militar de 21 anos morre colhido por comboio em Espinho

Um jovem, de 21 anos, foi colhido mortalmente, esta noite, por um comboio, na passagem de nível da linha do norte em Paramos, Espinho.

sabe que a vítima era militar no quartel do Regimento de Engenharia de Paramos, em Espinho.

A vítima tinha chegado, momentos antes, num comboio suburbano ao apeadeiro de Paramos. Quando atravessou para o lado contrário, foi colhido por uma comboio alfa pendular que circulava no sentido Sul/Norte.O acidente ocorreu pelas 18h32 e desde a Linha do Norte esteve cortada, enquanto se aguardava pelo levantamento do corpo.O corpo do militar foi entretanto levado, pelos bombeiros dos Carvalhos, para o Instituto de Medicina Legal do Porto.A PSP e os bombeiros do Concelho de Espinho estão no local.