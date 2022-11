Jovem modelo assassinado em rixa em Setúbal quando tentava ajudar amigo

Tiago Danu, de 20 anos, estudante e modelo. É a última vítima de um fenómeno em crescendo que tem preocupado as autoridades policiais. Tiago foi esfaqueado, domingo, durante uma rixa, em Monte Belo, na cidade de Setúbal, cujos contornos estão por apurar. Terá tentado ajudar um amigo e acabou por ser golpeado. Foi levado ainda com vida para o Hospital de São Bernardo, mas não resistiu aos ferimentos. A investigação está com a Polícia Judiciária, que na terça-feira ainda não tinha feito detenções. Os suspeitos estão a monte.Saiba a história completa no site do Correio da Manhã