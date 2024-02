Jovem morre afogado dentro de carro após despiste e queda em vala de rega

Veículo tinha cinco ocupantes, todos estrangeiros. Um deles ficou com ferimentos graves.

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência de um despiste na Azambuja, esta tarde. O carro, com cinco ocupantes estrangeiros, caiu a uma vala de rega com cerca de dois metros e acabou por ficar submerso.A vítima mortal ficou presa dentro do veículo e morreu por afogamento. Tinha entre 25 e 27 anos. O ferido grave foi resgatado já em situação de pré-afogamento e os restantes três homens conseguiram sair ilesos.Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Azambuja, os quatro homens têm idades compreendidas entre os 20 e 40 anos.