Vítima foi transportada de helicóptero para o hospital, mas acabou por não resistir.

Uma jovem, de 16 anos, morreu esta quinta-feira depois de ter embatido contra uma porta de vidro da Escola Secundária de Seia, na Guarda. O vidro partiu-se e atingiu a aluna em várias partes do corpo.Ao que oapurou, foi acionado um helicóptero do INEM para transportar a jovem para o hospital, mas esta não resistiu.A PSP encontra-se no local a investigar.Em atualização