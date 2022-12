Jovem morre atingido na cabeça por pinheiro em Viseu

Alerta foi dado cerca das 10h.

Um jovem de 19 anos morreu esta segunda-feira, por volta das 10h, depois de ter sido atingido por um pinheiro na cabeça num acidente em trabalho em Viseu. A vítima estava a abater as árvores, até que uma destas terá cedido e caído sob o seu corpo."Fomos chamados para uma situação de uma pessoa estar debaixo de uma árvore, mas, à [nossa] chegada, ela não estava por baixo e tudo indica que o pinheiro terá atingido o rapaz provocando uma paragem cardiorrespiratória", esclareceu o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu Rui Poceiro.Foram chamados ao local os Bombeiros Sapadores de Viseu, pelos Bombeiros Voluntários e uma equipa do INEM. Ainda foram realizados trabalhos de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.