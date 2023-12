Jovem morre em aparatoso despiste em Miranda do Corvo

Violência da colisão obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos.

Um jovem morreu este domingo num aparatoso despiste em Miranda do Corvo. A vítima mortal, um rapaz de 26 anos, foi projetada do veículo que conduzia. O carro ficou fora da estrada a mais de 100 metros, com destroços espalhados ao longo da via.O acidente ocorreu na Estrada Nacional 342, entre Lamas e Cervejota, no concelho de Miranda do Corvo. A violência da colisão obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos."A vítima mortal foi projetada para a via e o carro estava a mais de 100 metros fora do alcatrão", referiu Fernando Jorge, comandante dos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo que coordenou as operações de socorro, com 12 operacionais e 5 meios dos bombeiros, INEM e a GNR.