Jovem morto à facada em Quarteira com faca de cozinha

Segundo oapurou, Silves Rocha Rompão, de 24 anos, sofreu golpes no pescoço e no peito. Tem cadastro por roubos por esticão, mas atualmente estava a trabalhar e era jogador de futsal. A PJ está a tentar perceber as circunstâncias em que o crime ocorreu, com a ajuda de imagens de videovigilância de estabelecimentos comerciais.

A direção do Clube Desportivo Checul, onde a vítima jogava, diz que está "incrédula com a morte" do atleta. Esta quinta-feira, foi criado um memorial de homenagem ao jovem no local onde ocorreu a morte.