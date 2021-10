Jovem morto em ajuste de contas na estação de metro das Laranjeiras

Rafael Vaz Lopes ter-se-á desentendido com um grupo com quem tinha travado conhecimento nas redes sociais da internet.

Rafael Vaz Lopes, de 19 anos, ter-se-á desentendido com um grupo com quem tinha travado conhecimento nas redes sociais da internet. Na quarta-feira, pelas 13h00, encontraram-se frente a frente junto à estação do Metropolitano das Laranjeiras, em Lisboa.

De um lado, ‘Rafa’, como era conhecido pelos amigos. Do outro, pelo menos dois homens e uma rapariga, da mesma idade que Rafael. O encontro rapidamente deu em confronto, um ‘beef’ (ajuste de contas).

Saiba mais no Correio da Manhã