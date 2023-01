Jovem portuguesa morre num incêndio em Londres

Mãe da jovem descobriu que a filha tinha morrido quando um amigo informou que tinha sido colocada uma foto nas redes sociais a dizer "RIP Sofia".

Uma jovem portuguesa morreu, no domingo, num incêndio em Londres.Segundo o site de notícias britânico MyLondon, Sofia Duarte, de 21 anos, morreu no incêndio que deflagrou no dia de ano novo num restaurante nigeriano situado num prédio, por volta das 17h00.Testemunhas que presenciaram o incêndio afirmam que o restaurante ardeu completamente em cerca de dois minutos. Também revelaram que viram um homem nu a atira-se da janela do primeiro andar do prédio para escapar às chamas.No local estiveram 40 operacionais dos bombeiros, apoiados por seis viaturas.Uma amiga da jovem afirmou que Sofia "podia ter saltado"."Era a nossa rainha, a Sofia adorava a vida", disse a amiga da jovem portuguesa.Segundo o MyLondon, a mãe de Sofia só descobriu que a filha tinha morrido quando um amigo ligou a informar que alguém tinha colocado uma foto nas redes sociais a dizer "RIP Sofia" (descansa em paz, Sofia).A família está a tentar angariar dinheiro para a cremação e para poder dar a Sofia "a despedida que ela merece".