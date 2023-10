Jovem que escalou a Ponte 25 de Abril para fotografar não compareceu em tribunal

Incidente obrigou ao corte temporário do trânsito rodoviário e ferroviário.

O jovem de 26 anos, de nacionalidade russa, que foi preso ao início da manhã de domingo após ter escalado um pilar da Ponte 25 de Abril , no lado Sul, com a intenção de fotografar, não compareceu a tribunal.

O detido foi libertado após ser identificado por agentes da Divisão de Trânsito da PSP, que o apanharam no tabuleiro rodoviário, sentido Sul-Norte.

Ficou notificado para comparecer no Tribunal de Pequena Instância Criminal (TPIC), no Campus de Justiça, na manhã de segunda-feira, para ser interrogado por indícios do crime de introdução em lugar vedado ao público.

Face ao desrespeito à ordem judicial, compete agora aos magistrados do TPIC decidir o próximo passo a dar no processo, que pode passar pela emissão de um mandado de captura do jovem que, recorde-se, obrigou ao corte temporário do trânsito rodoviário e ferroviário devido ao ato que praticou.