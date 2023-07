Jovem que violou e matou irmã publicou mensagem nas redes sociais após cometer crimes

Um outro homem chegou a praticar necrofilia com o corpo da vítima.

Connor Gibson, de 20 anos, foi considerado culpado por ter violado e matado a irmã, Amber, quando esta tinha 16, num parque em Hamilton, na Escócia. Os factos remontam a finais de novembro de 2021.



Segundo a BBC News, o jovem retirou as roupas de Amber à força e sujeitou-a a práticas sexuais. Depois, agrediu-a, infligindo-lhe repetidamente traumatismos na cabeça e no corpo. No final, estrangulou-a e escondeu o corpo. Até ao momento, negou todas as acusações.





De acordo com a imprensa britânica, com Amber já morta, Stephen Corrigan, um outro homem que descobriu o corpo, aproveitou-se da situação e praticou necrofilia. Depois de ter consumado os atos, escondeu o corpo da adolescente no meio de arbustos e ramos. Foi agora acusado de profanação de cadáver.O cadáver da vítima foi encontrado, coberto de lama, no dia 28 de novembro de 2021. Connor foi detido pelas autoridades três dias depois.De notar que um dia antes da detenção, o jovem tinha feito uma publicação nas redes sociais em homenagem à irmã."Amber, vais voar alto para o resto dos tempos. Vamos todos sentir a tua falta. Especialmente eu. Adoro-te, anã ruiva", escreveu.A autópsia revelou que Amber morreu devido à compressão no pescoço. Estes resultados também mostraram que havia ADN de Stephen Corrigan em 39 partes do corpo.Segundo The Mirror, a vida da jovem foi desde cedo marcada por vários traumas. Nascida no seio familiar violento, foi adotada aos três anos. Cerca de três meses antes de morrer, a adolescente tinha sido violada por outro homem.