Jovem rouba 110 litros de gasóleo de camião em Ourém e é apanhado em flagrante

GNR deteve no dia 1 de maio um homem de 19 anos por furto de combustível em veículo, em Ourém, Santarém. Os militares do Posto Territorial de Ourém patrulhavam a região quando viram o suspeito a retirar combustível do depósito de um veículo pesado, no interior de um parque vedado.