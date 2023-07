Jovem violentamente espancado durante confrontos no Cais do Sodré

Vítima ficou inanimada no chão. Momento ficou registado em vídeo.

Vários jovens envolveram-se em violentos confrontos, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, mais precisamente, junto à estação de barcos, na madrugada de sábado. No vídeo é possível ver que são arremessadas várias garrafas contra um deles e um dos jovens acaba mesmo por cair inanimado no chão, depois de ser violentamente espancado.

Esta é uma zona que tem sido palco de várias agressões.