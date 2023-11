Jovens alegam ter sido abordadas e perseguidas no Porto

Incidente terá acontecido quinta-feira à noite.

Duas jovens, com cerca de 25 anos, alegam ter sido abordadas e perseguidas, esta quinta-feira, por volta das 23h00, junto ao IPAM, na rua Manuel Pinto de Azevedo, no Porto.

As jovens, que frequentam um mestrado no estabelecimento de ensino em regime noturno, queixam-se de à saída das aulas, já dentro do carro, terem sido abordadas por um homem, com cerca de 30 anos. "Ao vê-lo tranquei as portas e o indivíduo insistiu, de forma rude, que abríssemos. Como não o fizemos e ignoramos, começou a rodear o carro enquanto nos ameaçava e insistia que abríssemos as portas", relatou ao Correio da Manhã uma das jovens.

Segundo a mesma, o indivíduo terá tido o mesmo comportamento com outras duas jovens, uns metros à frente, que, entretanto, também estavam a sair das aulas.

Depois desta abordagem as duas estudantes conseguiram fugir do local, no entanto, terão sido perseguidas até à zona da Foz pelo indivíduo. "Enquanto decorreu a perseguição estivemos em contacto com a polícia da Foz para onde decidimos dirigir-nos. Mal o indivíduo se apercebeu de que estávamos perto da esquadra, mudou a rota e desapareceu", descreveu.

Ao CM, fonte da PSP explicou que as jovens se deslocaram à esquadra e descreveram aquilo que alegadamente tinha acontecido. No entanto, de acordo com a mesma fonte, depois de explicados os respetivos formalismos legais e já na presença do pai de uma delas, não apresentaram queixa.