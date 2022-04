Jovens envolvem-se em desacatos com seguranças de discoteca e atingem amigo a tiro

Amigos levaram o rapaz ao hospital São João, no Porto, onde o jovem recebeu tratamento hospitalar, já tendo recebido alta.

Um grupo de jovens envolveu-se, esta madrugada, em desacatos com os seguranças da discoteca Pedra do Couto, em Santo Tirso, após terem sido expulsos do espaço de diversão noturna.

Após as agressões físicas, um dos elementos do grupo foi ao carro e pegou numa arma, com o objetivo de atingir um dos seguranças. Acabou por ser outro elemento do grupo a ser atingido.

Os amigos levaram o rapaz ao hospital São João, no Porto, onde o jovem recebeu tratamento hospitalar, já tendo recebido alta.

A vítima recusou apresentar queixa contra o amigo.