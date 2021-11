Jovens, estudantes e fãs de Travis Scott: As vítimas da tragédia no festival AstroWorld já foram identificadas

Têm entre 14 e 27 anos.

Sete das oito vítimas mortais do incidente no FestivalNas redes sociais, as famílias prestam homenagens e criticam a organização do evento. Os mortos têm entre 14 e 27 anos, adianta o Daily Mail.Uma das vítimas desta tragédia foi, quando tentava ajudar um familiar durante a confusão. "O meu irmão morreu quando tentava salvar a minha cunhada desses atos horrendos que estavam a ser cometidos contra ela", escreveu Basil Baig no Facebook."Estou sem palavras e num verdadeiro trauma por causa deste acontecimento. Eu estava lá e não consegui salvar o meu irmão. As pessoas batiam e empurravam e não queriam saber da vida de ninguém".Outra das vítimas é um, Franco Patino, que frequentava a Universidade de Dayton. Fã de Travis Scott, Franco viajou desde o sul do Ohio para ver o rapper com um amigo que festejava o aniversário, relata o The Dayton Daily News.Também John Hilgert,, e, não resistiram ao incidente.amiga da mãe, comprou o bilhete de John e descreveu-o como "um bom estudante, atleta e educado". O jovem foi ao concerto acompanhado pelo filho de Tracy, que considera que "tudo sobre essa noite foi uma tragédia". "Eles estavam os dois no mesmo local, à mesma hora e um voltou para casa enquanto outro nunca mais veremos", disse.Já a família de Brianna lembrou a "paixão" que a jovem nutria pela dança. Nas redes sociais, criaram um movimento para arrecadar dinheiro suficiente para suportar as despesas do funeral.Rudy Peña foi outro dos jovens que morreu no AstroWorld. A irmã, Jennifer, lembrou ao The Laredo Morning Times que Rudy era uma pessoa "doce, amiga, que gostava de sair e tinha muitos amigos porque estava sempre lá para toda a gente". Conduziu por cinco horas, acompanhado pelos amigos, até ao local do concerto, onde viria a morrer vítima de ataque cardíaco.O mayor de Houston, Sylvester Turner, informou que a idade da oitava vítima ainda não é conhecida. As autoridades continuam a notificar as famílias e tentam identificar outras vítimas do "esmagamento" que ocorreu na passada sexta-feira. Pode ver imagens das vítimas no Correio da Manhã O rapper Travis Scott já reagiu à tragédia que ocorreu no festival que o próprio criou, há três anos. No Instagram, o músico enviou "orações" às famílias das vítimas, que prometeu ajudar neste "período difícil"."Estou honestamente devastado.. nunca imaginaria que algo como isto podia acontecer", confessou. "Os meus fãs significam tudo para mim. Quero que retirem uma experiência positiva dos meus concertos. Sempre que percebo que algo de errado se passa, paro o concerto e dou-lhes a ajuda de que precisam".Travis Scott revelou ainda, noutra publicação, que está a colaborar com as autoridades para tentar perceber o que se passou no evento e prometeu manter o público informado sobre os resultados dessa investigação.Durante o concerto, o músicoO festival AstroWorld, com o mesmo nome de um dos álbuns do rapper, foi criado pelo próprio, em 2018.A hipótese de as vítimas terem sido injetadas com droga também está em cima da mesa, depois de alguns relatos de que pelo menos uma pessoa foi injetada no meio do caos, revelou o chefe da polícia de Houston, Troy Finner.