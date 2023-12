Jovens ‘obrigados’ a trabalhar 46 anos para atingir idade de reforma

Jovens que entraram com 22 anos no mercado de trabalho só se poderão reformar aos 68 anos.

A idade legal de reforma vai subir em 2025 para 66 e sete meses, mas deverá fixar-se nos 68 anos em 2062, segundo as projeções da OCDE. A organização calcula que os jovens que entraram o ano passado no mercado de trabalho terão de trabalhar 46 anos - contra os atuais 40 -, mas a pensão estará em linha com o salário.