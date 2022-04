Jovens que fizeram bullying a colega no Seixal vão fazer terapia

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

As duas alunas da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, no Seixal, que fizeram bullying sobre um colega, acabando este por ser atropelado, foram esta quarta-feira condenadas a realizar sessões de treino de competências sociais e pessoais. O Juízo de Família e Menores do Seixal tomou esta medida tutelar educativa, tendo ficado definido que a jovem que agrediu vai ter de cumprir o tratamento durante dois anos, enquanto para a colega que filmou a cena o prazo é de um ano.