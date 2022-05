Jovens sequestram, colocam condutor dentro de bagageira do carro e percorrem vários quilómetros

Quatro pessoas foram detidas detidas quarta-feira depois de terem sequestrado um homem de 29 anos em Ourique.

A vítima foi agredida e trancada dentro da mala de um carro, no distrito de Aveiro. Após diligências, a GNR verificou que a viatura já se encontrava fora do distrito, a circular para o sul do País.

A viatura foi intercetada já na A2, em Grândola, no distrito de Setúbal, graças à colaboração de outros Comandos Territoriais da GNR.A vítima foi libertada e quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos, foram detidas já na localidade de Ourique.