Jovens simulam engate gay para roubo de mais de 300 mil euros em Lisboa

Na noite de 12 de abril do ano passado, o homem abriu a aplicação online Grindr, usada para relações homossexuais. Eram 22h00 e, 50 minutos depois, o jovem com quem tinha combinado encontrar-se na sua casa, em Lisboa, estava à porta. Deu-lhe o código para aceder ao prédio e o engate subiu até ao apartamento. De repente, “sem que nada o fizesse prever”, viu-se de mãos e pernas atadas e com a boca tapada por fita adesiva. Tinha caído numa armadilha e o jovem abriu a porta a outros três.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.