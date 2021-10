Jovens socorridos em praia de Torres Vedras após serem arrastados por onda

Vítimas estiveram algum tempo no mar, saindo do mesmo inconscientes.

Dois jovens espanhóis de 17 anos, que estavam na zona da Foz do Rio, na praia de Porto Novo, precisaram esta quinta-feira de ser socorridos após terem sido levados por uma onda.As vítimas estiveram algum tempo no mar, saindo do mesmo inconscientes. A dupla recuperou posteriormente os sentidos.Fazem parte de um grupo de excursão de Saragoça e estavam todos na praia.Ambos foram transportados para hospital de Torres Vedras onde deverão permanecer nas próximas 48 horas.INEM de Torres vedras, SIV de Peniche e Polícia Marítima de Peniche estiveram no local.