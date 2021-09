Judeus e herdeiros da Danone: O casal que doou 50 milhões de euros à fundação Champalimaud em Lisboa

O herdeiro da Danone, Mauricio Botton Carasso, e a mulher, Charlotte Botton, doaram 50 milhões de euros à Fundação Champalimaud para a criação do Centro de Cancro do Pâncreas Botton-Champalimaud, inaugurado esta segunda-feira em Lisboa. Segundo a Fundação, "é a primeira vez que uma família estrangeira confia a uma instituição filantrópica portuguesa uma responsabilidade desta natureza".

O empresário, nascido em França há 88 anos, é da terceira geração da família de judeus sefarditas, sendo neto de Isaac Carasso, fundador da Danone, de acordo com informação fornecida pela Fundação Champalimaud.

A família de origem grega foi para Barcelona durante a I Guerra Mundial, no entanto, vários elementos da família tiveram de fugir mais tarde devido ao antissemitismo nazi.Foi, durante 40 anos, chefe do departamento de pesquisa, desenvolvimento e qualidade da Danone e um dos conselheiros mais relevantes da empresa até 2015, tendo-lhe sido atribuídos méritos pela criação do famoso iogurte 'Actimel'.Mauricio Botton Carasso tem uma fortuna avaliada em 475 milhões de euros, que se deve, sobretudo, à venda da participação na Danone à multinacional da empresa em França. De acordo com a Forbes, é o 44.º homem mais rico de Espanha, embora a sua riqueza, que já chegou a atingir os 600 milhões de euros, tenha reduzido graças aos impactos gerados pela pandemia de Covid-19.Embora a fortuna tenha aumentado maioritariamente devido a esta venda, antes disso já era um empresário com vários investimentos no imobiliário e ativos financeiros.Outras das paixões do empresário é a produção de azeite, na qual está envolvido há 30 anos. Tem uma empresa com mais de 350 hectares de olival e que usufrui da melhor tecnologia para produzir azeites gourmet, na região catalã de Avinyonet del Penedès. Também investiu recentemente em terrenos no Alentejo, juntamente com Paolo Miceli, seu sócio e amigo.Em conjunto com a prima, forma a terceira geração da família criadora da Danone, embora ambos já se tenham desvinculado da empresa.É descrito por um amigo ao La Vanguardia como "a pessoa mais discreta do mundo", muito inteligente e acompanha de perto as inovações sociais. O empresário espanhol é apaixonado por artes e literatura, não gosta de mostrar luxo nem ostentação, mas viaja com grande frequência.