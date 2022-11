Judite de Sousa: "Foi um ano difícil que me levou a repensar muita coisa de natureza existencial"

Jornalista fala sobre os momentos conturbados que tem vivido e sobre o livro que vai lançar no próximo ano.

Judite de Sousa prepara-se para lançar o 11.º livro em 2023, depois de um ano conturbado marcado por polémicas e pela saída da CNN Portugal. Em entrevista à revista Lux, a jornalista contou mais detalhes sobre este "livro de pré-memórias" e explica como tem encarado a vida nos últimos tempos. "Foi um ano difícil que me levou a repensar muita coisa de natureza existencial", confidencia."Este livro é uma parte significativa da minha história", explica a jornalista sobre a nova obra, que será composta por 26 crónicas que abordam temas como o cyberbullying, a "ditadura da felicidade" e o luto crónico. "Não se ultrapassa um luto crónico. Avança-se com ele. E é assim que se vive", revela à Lux.Judite de Sousa perdeu o único filho, André Sousa Bessa, há oito anos. E é ao filho que dedica parte da nova obra. "Nos últimos meses, pensei muito naquilo que o meu filho quereria que eu fizesse se estivesse vivo. Conhecendo o meu filho, na sua grandeza, ele quereria que eu tentasse ser feliz e que honrasse a minha dignidade. Foi assim que ele sempre me viu", explica.Na entrevista, Judite de Sousa fala ainda sobre o "preconceito em relação às figuras públicas" e ao facto de ter sido tema de alguns programas de humor. "O preconceito em relação às figuras públicas pode assumir uma dimensão discriminatória e configurar quadros de violência emocional", destaca.Questionada sobre a decisão de não voltar a trabalhar, após a saída da CNN Portugal, Judite de Sousa justifica: "É uma decisão contranatura, que decorre das circunstâncias que me foram criadas", escusando-se a abordar o período em que esteve na estação televisiva e a polémica saída.Prestes a completar 62 anos e com mais de 40 anos de carreira, Judite de Sousa assume-se como uma "mulher livre" e "independente". "Procuro viver cada segundo da minha vida como se fosse o último", garante à Lux.