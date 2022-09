Judoca sem acesso à PSP depois de chumbar nas provas de acesso

Jorge Fonseca, judoca de 30 anos que deu dois títulos mundiais e uma medalha de bronze olímpica a Portugal, chumbou nas provas culturais de acesso ao curso de formação de agentes da PSP. O atleta do Sporting, de resto, já tinha tornado público o sonho de ser polícia.O seu nome, no entanto, consta da lista de 238 candidatos reprovados nestes exames, que esta segunda-feira foi publicada e a que oteve acesso. O curso em causa terá início ainda este ano, com 1200 vagas, para as quais surgiram 3500 candidatos. Jorge Fonseca foi um deles, mas conseguiu uma nota de apenas 7,75 valores (escala de 0 a 20) nas provas escritas, realizadas na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas.

Segundo as novas regras dos cursos de agentes (que baixaram a idade mínima de admissão para 18, e a máxima para 30), a classificação das provas culturais passou a representar 60% da nota final do candidato. Por isso, Jorge Fonseca já estará impedido de prosseguir para as provas físicas e psicotécnicas. Contactado pelo, o campeão do mundo não comentou. No entanto, oapurou que ainda pondera pedir uma revisão da nota da prova.