Juiz arrasa padre predador de Viseu: CM revela-lhe relatório do debate instrutório

Acusado de crimes de coação e aliciamento de menores para fins sexuais. CM revela relatório do debate instrutório.

A decisão instrutória sobre o caso do padre Luís Miguel Costa não deixa dúvidas: o sacerdote quis envolver-se sexualmente com o menor de 14 anos durante um convívio que aconteceu numa adega de São João de Lourosa. O documento de 24 páginas a que o CM teve acesso arrasa a conduta do padre bem como as tentativas de "querer explicar o inexplicável" e a conclusão é elucidativa.