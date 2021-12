Juiz Carlos Alexandre afastado de vários processos admite abandonar TICÃO

A partir do dia 4 de janeiro de 2021 o Tribunal Central de Instrução Criminal contará com nove lugares de juiz.



A partir do dia 4 de janeiro de 2021 o Tribunal Central de Instrução Criminal contará com nove lugares de juiz, mas o CM sabe que o superjuiz quer sair do TICÃO.

O Conselho Superior da Magistratura afastou o juiz Carlos Alexandre dos processos EDP, das investigações a Isabel dos Santos e dos irmãos iraquianos suspeitos de ligações ao DAESH.