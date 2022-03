Juiz Ivo Rosa obrigado a abandonar processo BES

O juiz Ivo Rosa corre o risco de estar impedido de dirigir a fase de instrução do caso Grupo Espírito Santo (GES). Ivo Rosa praticou atos na fase de inquérito deste processo, o que, à luz da nova lei que alarga os motivos de impedimento de juízes, poderá tirar-lhe a instrução do caso GES/BES. Questionado sobre esta situação, Artur Cordeiro, presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, afirmou: “É um ato jurisdicional. Cada juiz é que tem de decidir se está impedido ou não.” Ou seja, cabe a Ivo Rosa decidir se está ou não impedido de dirigir a instrução do caso GES.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã