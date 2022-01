Juiz Ivo Rosa vai decidir pensão a lesado do BES em situação vulnerável

Vai entrar esta quarta-feira um requerimento dirigido ao juiz de instrução Ivo Rosa para a atribuição imediata de uma pensão provisória a um lesado vulnerável do processo GES/BES. Segundo apurou o

trata-se de uma senhora de 70 anos que sofre de uma doença oncológica e que vive com uma pensão de 200 euros por mês. Esta cliente perdeu todas as economias no valor de 130 mil euros. Há mais de um ano que os advogados entraram com um pedido de estatuto de 'vítima vulnerável' para esta cliente, sem que tenham qualquer tipo de resposta por parte da Justiça, o que levará também a um pedido de aceleração processual em relação a esta cliente. Foi igualmente pedido pelo advogado dos lesados o estatuto de 'vítima simples' para mais 600 ex-clientes do Banco Espírito Santo (BES).