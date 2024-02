Considerou que não havia indícios do pacto de corrupção de Pedro Calado com os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia.

O juiz de instrução criminal Jorge Bernardes de Melo libertou esta quarta-feira os três arguidos do caso de corrupção da Madeira, considerando que não há indícios de qualquer crime.Saiba mais no site do Correio da Manhã