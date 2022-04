Juiz recusa ouvir testemunho de bispos sobre abusos sexuais de padre em Viseu

O juiz de instrução do Tribunal de Viseu rejeitou o testemunho dos três bispos que tinham sido arrolados como testemunhas abonatórias pelo padre Luís Miguel Costa, suspeito de querer beijar e relacionar-se sexualmente com um menor de 14 anos. O padre também enviou mensagens de cariz sexual durante um convívio que aconteceu a 27 de março do ano passado, numa adega em São João de Lourosa.Saiba mais no Correio da Manhã