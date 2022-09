Juiz Rui Rangel recebe 900 mil euros em 270 depósitos de notas

O antigo desembargado, entretanto expulso da magistratura, está no epicentro da Operação Lex, cujo debate instrutório começou.

A investigação ao juiz Rui Rangel desmontou uma teia intricada de relações perigosas na Justiça. Começou na Operação Rota do Atlântico, que envolveu o empresário José Veiga, e no fim ficou tudo claro: Rangel recebeu mais de 900 mil euros, identificados em 270 depósitos, todos em notas. Só o principal testa de ferro de Rangel, o advogado Santos Martins, depositou 394 mil euros em dinheiro vivo nas contas conjuntas do desembargador e da juíza Fátima Galante. Há dias em que foram feitas operações em três agências bancárias distintas.Saiba mais no Correio da Manhã