Juíza de instrução considera que arguidos no caso da morte de Igor mentiram em tribunal

Marco 'Orelhas' e o cunhado, Paulo ‘Chanfras’, juntaram-se na cadeia a Renato Gonçalves, o primeiro detido pela suspeita da morte de Igor Silva. Diogo ‘Xió’, o melhor amigo de Renato, vai para a cadeia para cumprir uma pena de dois anos e meio de prisão, por furto qualificado. Foi o terceiro - e último - que o Ministério Público quis esta quinta-feira que ficasse preso.





procuradora tenha defendido que estes também estiveram envolvidos na morte do adepto, durnate os festejos do título de campeão nacional do FC Porto, no Dragão.

A juíza de instrução considera que a maioria dos arguidos do caso da morte de Igor Silva mentiram nos seus depoimentos. Em tribunal todos aceitaram falar, mas ninguém assumiu responsabilidade no homicídio ocorrido durante os festejos do título do Futebol Clube do Porto.O despacho das medidas de coação refere que alguns suspeitos chegaram informalmente na PJ a acusar Marco Orelhas e o cunhado de serem os responsáveis pelo crime. Já durante os interrogatórios no TIC os arguidos mudaram as versões.Os restantes sete arguidos ficaram em liberdade, embora a