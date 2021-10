Juíza nega recontagem depois de filho de Costa vencer junta de freguesia por 25 votos

Candidatura de direita enviou um requerimento à juíza que estava no apuramento final dos boletins. Pedido foi rejeitado.

Pedro Costa, filho do primeiro-ministro António Costa, ganhou a junta de freguesia de Campo de Ourique, concelho de Lisboa, por uma margem muita curta de apenas 25 votos nas eleições Autárquicas do passado domingo, vencendo Teresa Morais Leitão, da coligação ‘Novos Tempos’, liderada pelo PSD.Suspeitando de erros na contagem dos votos, a candidatura de direita enviou um requerimento à juíza que estava no apuramento final dos boletins, solicitando a recontagem dos votos, apurou o. Mas o pedido foi rejeitado por falta de substância legal.Segundo fontes próximas da coligação ‘Novos Tempos’, encabeçada por Carlos Moedas, que venceu a Câmara de Lisboa, em todas as meses de voto de Campo de Ourique verificou-se um padrão: um empate com ligeira vantagem ora para Pedro Costa ora para Teresa Morais Leitão.Porém, numa das mesas, houve um desvio significativo que alertou o PSD: 190 votos para o PS e 20 para a coligação de direita. Uma diferença de 170 boletins que poderá ter ditado a vitória de Pedro Costa. A coligação ‘Novos Tempos’ receia que ali tenha havido algum erro de contagem.