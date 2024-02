Pedro Miguel Vieira estava de turno e caso voltou agora para outra magistrada.

Filipa Azevedo, a magistrada do Tribunal de Instrução Criminal do Porto que recentemente mandou para julgamento Francisco J. Marques, por violência doméstica, é a juíza da 'Operação Pretoriano'. Os autos foram devolvidos à magistrada judicial - que é a juíza natural - depois de Pedro Miguel Vieira ter feito os interrogatórios.