Defesa de Rui Pinto pede pena suspensa para o pirata informático

A defesa de Rui Pinto não pediu esta segunda-feira a absolvição do arguido, na sessão do processo Football Leaks que decorreu no Campus de Justiça, em Lisboa. Os advogados acreditam que a condenação do hacker a uma pena de prisão suspensa é suficiente.Durante esta segunda-feira, o coletivo de juízes que está a julgar Rui Pinto e Aníbal Pinto, comunicou também que não aceitam perícia informática pedida por Aníbal Pinto.Os juízes consideram que, apenas em situações excepcionais, são admitidos novos meios de prova depois do início das alegações finais."Verificamos que não estamos em nenhuma situação excepcional ", afirmou a juíza presidente do coletivo."É contra as regras da experiência comum que o arguido Aníbal Pinto tivesse há 7 anos com computador hackeado sem saber", concluiu a magistrada. "Trata-se de uma diligência dilatória", acrescentouAníbal Pinto alega que descobriu agora que terá sido alvo de um ataque informativo, em 2015, que terá levado à identidade de Rui Pinto.O advogado, que responde por tentativa de extorsão, pediu ao tribunal a realização de uma perícia informática ao seu computador, bem como a reinquiriração de novas testemunhas.O Tribunal recusa suspender alegações para nova produção de prova.