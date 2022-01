João Rendeiro volta a tribunal em maio para nova sessão sobre processo de extradição

Autoridades portuguesas têm de rever os documentos do processo de extradição e reenviar as provas.

O magistrado Johan Van Rooyen, que preside ao processo do ex-banqueiro João Rendeiro, agendou esta quinta-feira para 20 de maio uma sessão entre as partes para preparar o julgamento da extradição, que tem como datas indicativas de 13 a 30 de junho. O magistrado referiu que são datas "acordadas entre as partes".

Os documentos do processo de extradição de Rendeiro vão ser enviados, mais uma vez, para Portugal. As autoridades têm de rever os documentos e reenviar novas provas.

A defesa de Rendeiro avançou ao CM que a medida de coação de prisão preventiva, a que o ex-banqueiro está sujeito, vai ser reavaliada em fevereiro. A defesa de João Rendeiro vai pedir caução. O recurso da defesa só deverá ser decidido daqui a três semanas, disse ao CM June Marks. O recurso será decido pelo tribunal superior de Durban. Se o recurso for aceite pelo tribunal, João Rendiero pode sair em liberdade.

A advogada garantiu ainda ao

que a audiência antes do julgamento vai decorrer a 20 de maio e que não vai chamar a mulher do ex-banqueiro par testemunhar.