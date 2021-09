Julgamento de Miguel Sousa Cintra arranca hoje em Portimão

Arguido reconheceu que estaria descompensado, confessou o consumo de álcool e que não estava a tomar a medicação.

Começou esta segunda-feira a ser julgado Miguel Sousa Cintra, no Tribunal de Portimão. O filho do antigo presidente do Sporting está acusado de vários crimes violentos, cometidos em setembro do ano passado, quando disparou vários tiros de caçadeira.

Nesta primeira sessão, Miguel Sousa Cintra disse que não se lembra do que aconteceu e que apenas tem na memória alguns tiros que disparou com intenção de serem para o ar.